Директор Союза потребителей Максим Несмиянов рассказал о схемах, по которым мошенники грабят людей через доставку почтой.
Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.
В частности, Несмиянов рассказывает о схеме, по которой в селах распространяют газеты с предложением заказать определенный товар через почту. По его словам, на такие предложения постоянно ведутся пенсионеры и переводят свои деньги мошенникам. «Ко мне постоянно обращаются пожилые люди из сел с просьбой о помощи в возврате их денег, потому что покупка предлагаемых товаров в этих газетках по почте - это вранье, а люди все равно продолжают верить», - объясняет эксперт.
Попутно он вспоминает, что однажды встречался на программе с руководителем «Укрпочты» и расспрашивал у него об этой ситуации. По словам Несмиянова, руководитель «Укрпочты» сослался на отсутствие уголовных дел, а затем и разбирательств.
«И это продолжается много лет, а наши пенсионеры продолжают им верить», - подчеркивает он.
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Также Несмиянов рассказывает, что однажды они даже собрались выйти на мошенников и наказать их, поскольку в газетах указываются названия юридических лиц, по которым на сайте Минюста можно найти адреса их регистрации. «Приезжали мы в Киеве на такой адрес, а там охранник, который уже двадцать лет там работает, но никогда о таком юридическом лице не слышал», - говорит он.
Итак, констатирует гость программы, эти отработанные мошеннические схемы работают и дальше, а пенсионеры остаются без своих денег.
Как сообщала Politeka, Несмиянов рассказал об отсутствии безопасности пассажиров со стороны правоохранительных органов в случае инцидента в поезде.
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