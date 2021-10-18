Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко дал прогноз относительно того, до какого уровня может вырасти в Украине заболеваемость коронавирусом и к каким последствиям это может привести.

Своё мнение эксперт высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» .

«Заболеваемость в Украине может достигать 20 тысяч человек в день, а я думаю, что она даже перевалит за эту цифру. Сейчас уровень заболеваемости – 16 тысяч, и он продолжает расти. Настораживает уровень смертности – 471 случай в сутки. То есть за один день Украина теряет от коронавируса столько жизней, сколько бойцов она потеряла в Иловайской трагедии. Весной мы от COVID-19 ежедневно теряли по пятьсот украинцев – не хотелось бы, чтобы это повторилось в осенне-зимний период. Но, похоже, всё идёт к этому», - говорит медик.

Также он прокомментировал включение Херсонской области в красную карантинную зону.

«Я не одобряю разделение страны на карантинные зоны – мы не знаем его настоящих критериев. Хотя официальные критерии известны, но на самом деле всё изменяется в ручном режиме, а нам рассказывают о какой-то цветовой палитре. Но в Херсонской области эпидемиологическая ситуация и в самом деле далека от благополучной», - отмечает Сергей Кравченко.

Как сообщает Politeka , ранее он заверил, что сейчас все вакцины от коронавируса сохраняют свою эффективность и безопасность.