Политолог Александр Кочетков объяснил, в чем разница между проблемами простых людей и политиков у власти, а также какую главную цель они преследуют.

Об этом он рассказал в своем блоге .

Политолог отмечает, что жить на самом деле не так уж и просто, ведь людям постоянно приходится бороться за свое выживание, за свой заработок, чтобы обеспечивать семью. «А ведь хочется не только трудиться в поте лица, ужасаясь размеру коммуналки, а ещё отдыхать, развиваться, развлекаться и позволять себе не только самое необходимое, а и то, что хочется», - подчеркивает он.

Тем не менее, подчеркивает Кочетков, эти проблемы касаются не всех, а только тех людей, которые не попали к власти.

Эксперт объясняет, что представители власти имеют совсем другие проблемы, например, получить доверие избирателей, не потерять его и сохранить все, что удалось нажить на своих должностях, продолжить свою каденцию. «Для одних это конверты с многотысячными суммами в валюте, а для других теневые схемы с миллионными доходами, но для всех это полная безнаказанность, если соблюдать правила системы, а ещё одна из их проблем – маскировка своего богатства», - рассказывает Кочетков.

Как сообщала Politeka, Кочетков заявил, что Украина все еще движется во многом советским курсом .