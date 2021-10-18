Украинский журналист и политический эксперт Дмитрий Джангиров рассказал, что Польша оказалась на грани вылета из ЕС и какие страны могут пойти по их пути.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Культ личности» на канале Руслана Бизяева.

«То, что Польша цепляется за суверенитет и пытается отстаивать консервативные ценности - это прекрасно, но ребята вы же деньги в ЕС уже взяли и продолжаете брать из бюджета. У вас же общий бюджет и польская экономика во многом держится на субсидиях и перераспределении денег из бюджета ЕС. Для понимания на кону у Польши стоит, грубо говоря, около 58 миллиардов евро на семь лет. Из них 23 миллиарда с хвостиком это гранты, то есть целевые деньги, которые надо освоить и 34 миллиарда это льготные кредиты», - сообщил он.

Джангиров сказал, что за такие деньги наше СНБО, Кабмин и прочие структуры готовы были бы приняли практически любые решения. И если взять социологию, подтвердил он, то 81% поляков выступают за сохранение Польши в Европейском Союзе. В Польше однозначно не идет речь ни о каком референдуме, уверен он, ее просто могут выкинуть из ЕС, сами они точно оттуда не уйдут.

«Венгрия тоже будет маневрировать и не захочет уходить из Евросоюза, ведь даже британский лев еще не до конца отошел от ЕС. И сейчас мы будем наблюдать, как они будут решать проблему с Северной Ирландией. Поэтому там свои проблемы у Британии с брекзитом, а Венгрия страна очень коррумпированная. И в этом ее сила и слабость, потому что в коррупции участвуют почти все и это очень сплачивает. А с другой стороны, во многих коррупционных схемах участвуют крупные компании из Австрии и Германии. Поэтому мне кажется, что Корбан будет продолжать крутиться», - резюмировал он.

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