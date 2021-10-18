Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал, что желание хорошо жить – это не решение какой-то абстрактной власти, а оно зависит от нас.

«Самая крутая реформа сегодня в Украине – это децентрализация и развитие ОТГ. В Институте будущего есть проект «Школа государственного управления», в рамках которой действует отдельная программа подготовки лидеров ОТГ. Это люди, которые сегодня своими руками наконец-то меняют мир. Люди в селах, районных центрах думали: вот в Киев написать письмо, пусть нам тут лавочки поставят. Нет! У вас есть бюджет, свои представители, можете сами делать», - говорит он.

Через два – три года мы увидим эффект от этой реформы, утверждает Амелин. Но в рамках трансформации страны нужно ответить на вопрос: «Куда мы идем?».

«Я хочу видеть Украину сильной промышленной, технологизированной страной с точки зрения экономики. Я хочу, чтобы Украина была справедливой с точки зрения правосудия. Чтобы здесь не было телефонного права в судах, чтобы можно было, если кто-то кого-то обидел, обратиться в суд и эффективно, быстро, справедливо получить решение. Я хочу, чтоб было безопасно выходит на улицу гулять, я хочу, чтобы государство было реальным сервисом», - рассуждает он.

Но для этого нужно перепроектировать все госинституции.

«Недавно мне надо было получить справку о разводе. Я зашел в ЗАГС с квитанцией на два часа, меня приняли практически через час, потом еще час ждать какие-то документы. Это не сервис. Они, как в Советском Союзе, воспринимают нас как быдло-массу, на которой можно паразитировать», - заключает Амелин.

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