Председатель Центра исследований политических ценностей, один из лидеров студенческого протестного движения 90-х годов Олесь Доний рассказал о том, как начиналась его деятельность в качестве народного депутата Украины.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Народным депутатом надо было становиться именно тогда, в 21 год. Если бы меня не сдало руководство Народного Руха, то я бы был избран в конце 90-го, но против меня в последний день поставили действующего премьер-министра Фокина. И часть Народного Руха начала за него агитировать, хотя я был заместителем председателя Народного Руха, когда движение еще не было бартерным, а боролось за независимость. В дальнейшем был сговор Компартии и Народного Руха, чтобы нас, главарей, не допустить к политике. Они приняли решение увеличить возрастной барьер с 21 года до 25, и мы не имели права баллотироваться», - рассказывает Доний.

Когда он стал нардепом, это уже был одиночка, который не менял повестки дня.

«Да, я демонстрировал свою позицию, принципиальную, которая часто шла в противоречие с собственными фракциями, иногда даже с обществом. Я единственный из двух оранжевых фракций не сдавал свою карточку. Это воспитание семейное, но оно противоречит сущности украинской политики, причем вне зависимости от цвета этой политики. Когда собиралась группа Народной Самообороны, 18 человек, и лидер группы говорил, что надо сдавать карточку. Причем сдавать надо было Екатерине Левченко, которая затем Юрия Луценко и сдала, когда большинство из группы взяли деньги и перешли к регионалам», - вспоминает он.

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