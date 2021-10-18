Кандидат философских наук Валентин Гладких рассказал, возникла ли в украинской политике какая-то новая реальность после отставки спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

"Я бы не стал говорить, что сегодня, после отставки Разумкова, в Верховной Раде Украины или вообще в украинской политике возникла какая-то новая реальность. Такая же реальность, просто раньше частью этой реальности был Дмитрий Разумков. А сегодня частью этой реальности станет некий новый спикер. Но пропрезидентское большинство как существовало, так и существует", - сказал Валентин Гладких.

Он отметил, что есть понятие коалиции де-юре и де-факто, и ему интересно, сохранится ли реальное большинство "Слуг народа".

"Пока там будет 226 голосов плюс, мы будем говорить, что согласно Конституции Украины в Верховной Раде Украины существует коалиция. Будут ли решения приниматься исключительно голосами этих депутатов, которые являются членами фракции "Слуга народа" — это вопрос, он имеет важный смысл для прогнозирования и для анализа", - добавил Гладких.

По его словам, если "Слуги народа" будут давать для принятия законов около 200 голосов, а все остальные фракции и внефракционные депутаты будут давать еще несколько десятков голосов — то можно будет говорить о стихийной коалиции или ситуативном большинстве.

"До тех пор, пока есть 226 голосов формально в составе “Слуги народа” — ничего коренным образом в Верховной Раде не изменится. До тех пор не будет необходимости делать коалицию, не будет необходимости формировать коалиционное правительство. Не будет угрозы идти на досрочные парламентские выборы в случае, если не удастся сформировать новую коалицию", - подчеркнул Валентин Гладких.

Как сообщала Politeka, Василий Апасов заявил, что он понимает, как оценивать Верховную Раду. И каждый украинец понимает .