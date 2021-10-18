Кандидат философских наук Валентин Гладких рассказал, возникла ли в украинской политике какая-то новая реальность после отставки спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.
"Я бы не стал говорить, что сегодня, после отставки Разумкова, в Верховной Раде Украины или вообще в украинской политике возникла какая-то новая реальность. Такая же реальность, просто раньше частью этой реальности был Дмитрий Разумков. А сегодня частью этой реальности станет некий новый спикер. Но пропрезидентское большинство как существовало, так и существует", - сказал Валентин Гладких.
Он отметил, что есть понятие коалиции де-юре и де-факто, и ему интересно, сохранится ли реальное большинство "Слуг народа".
"Пока там будет 226 голосов плюс, мы будем говорить, что согласно Конституции Украины в Верховной Раде Украины существует коалиция. Будут ли решения приниматься исключительно голосами этих депутатов, которые являются членами фракции "Слуга народа" — это вопрос, он имеет важный смысл для прогнозирования и для анализа", - добавил Гладких.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Солистка KAZKA Зарицкая резко высказалась о своей сопернице Джамале, кадры: "Мешает нам..."
Олег Винник неожиданно сообщил о своей болезни, концерты отменены: "Мне очень больно"
Эллерт и Мишина сделали для своих фанатов печальное объявление: "Мы решили..."
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
По его словам, если "Слуги народа" будут давать для принятия законов около 200 голосов, а все остальные фракции и внефракционные депутаты будут давать еще несколько десятков голосов — то можно будет говорить о стихийной коалиции или ситуативном большинстве.
"До тех пор, пока есть 226 голосов формально в составе “Слуги народа” — ничего коренным образом в Верховной Раде не изменится. До тех пор не будет необходимости делать коалицию, не будет необходимости формировать коалиционное правительство. Не будет угрозы идти на досрочные парламентские выборы в случае, если не удастся сформировать новую коалицию", - подчеркнул Валентин Гладких.
Как сообщала Politeka, Василий Апасов заявил, что он понимает, как оценивать Верховную Раду. И каждый украинец понимает.
Также Politeka сообщала, что Владимир Фесенко увидел в истории украинских политиков извечный конфликт отцов и детей.