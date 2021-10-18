Эксперт Института будущего Илия Куса рассказал, что для оценки своего будущего стоит рассматривать кейсы других стран, которые имеют похожие события.
Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
«Надо проводить параллели, чтобы люди поняли, что нужно смотреть, что происходит в других регионах. Логика политического процесса везде очень похожа. Культура влияет, но не везде это важный фактор. Логика везде одна и та же, если мы говорим о логике политической борьбы и социально-элитную мобильность», - отметил Куса.
По словам эксперта, изучать вопросы других стран важно для развития своей: например, кейсы стран Востока. По мнению Кусы, таким образом, можно увидеть наше будущее и наперед сделать выводы.
«Ситуация в Тунисе, я считаю, наиболее близка к нам с политической точки зрения. Мы можем здесь увидеть: это наша политическая ситуация на пару шагов вперёд, в случае если всё пошло именно таким сценарием», - подчеркнул эксперт.
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По мнению Кусы, сейчас Зеленский находится в ситуации президента Кайса Саида, а также, по его словам, у них очень похожие политические пути.
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