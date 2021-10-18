Предприниматель и экономист Андрей Гарнат рассказал в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры» о том, что в нынешней налоговой и экономической парадигме Украина не может рассчитывать на серьезные изменения.

Он напомнил, что в Польше в начале 90-х была очень сложная ситуация. В то время украинцы вели активную торговлю с поляками, тем самым развивая свой бизнес и помогая соседям.

«Я тогда брал утюги, колбасу, нитки, ткань с Украины, вез в Польшу, там продавал, и это был интересный бизнес. И поляки себя чувствовали очень, очень плохо. Потом, благодаря грамотной экономической политике, они нас догнали, перегнали, и сейчас они настолько ушли в космос и вперед. Не первый год они перетягивают трудовые ресурсы Украины к себе, и у них все хорошо. А мы ничего не можем сделать. Не можем остановить этот процесс. Нет, мы-то можем, те кто находятся у власти. Было до этого пять лет потерянных для экономики, сейчас два потерянных года, в которые можно было кардинально поменять ситуацию», - говорит он.

Эти годы не были использованы для реформ и существенно усложнили и без того сложную жизнь бизнеса в Украине.

«Ничего не сделано. По-прежнему предприниматели изо всех упираются, гребут и бегут вперед. Власть держит такой огромный ручник, идет дым. Машина с трудом куда-то едет. Происходит такое анти-взаимодействие граждан и власти», - заключает Гарнат.

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