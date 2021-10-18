Во время следственных действий на госпредприятии «Репкирайагролесхоз», к которым была привлечена Госэкоинспекция, выявлен снос деревьев на 17 гектарах без оценки воздействия на окружающую среду.

Это является нарушением, ведь для санитарной рубки осуществляется на площади более 1 гектара, обязательно нужно получать ОВД.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства.

Всего нарушители уничтожили более 7,7 тысячи деревьев, а убытки составили более 39 миллионов гривен.

По словам чиновника, должностных лиц предприятия ожидает уголовная ответственность.

«Так, вырубка деревьев, что привело к тяжелым последствиям (в шестьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) в соответствии со статьей 246 наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет», - добавил Андрей Малеваный.