Как пишет Hyser, яркая, знойная брюнетка является одной из самых красивых представителей украинского шоу-бизнеса, поэтому она приковывает к себе взгляды окружающих. Ее наряды также являются далеко не самыми скромными, поэтому Каменских всегда на высоте.

Так, в фан-пабликах звезды и в ее коротких сторис появились фрагменты из новой съемки телешоу, на которых Каменских преобразилась в черное латексное платье в обтяжку, которое свело с ума сильную половину нашего мира. Певица дополнила образ ярко-красным цветком на чокере на шее, а на голове сделала некогда популярную прическу "мальвина".

Глаза супруга Потапа подвела ярко-красными тенями в цвет цветка на шее, а губы накрасила нейтральной помадой.

На странице самой певицы появились репосты сторис со съемок шоу, на которых она позировала с Катериной Кухар и Максимом Чмерковским.