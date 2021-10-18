В сети появились новые кадры со съемок шоу "Танці з зірками", на которых Настя Каменских была одета в черное латексное платье в обтяжку.
Как пишет Hyser, яркая, знойная брюнетка является одной из самых красивых представителей украинского шоу-бизнеса, поэтому она приковывает к себе взгляды окружающих. Ее наряды также являются далеко не самыми скромными, поэтому Каменских всегда на высоте.
Так, в фан-пабликах звезды и в ее коротких сторис появились фрагменты из новой съемки телешоу, на которых Каменских преобразилась в черное латексное платье в обтяжку, которое свело с ума сильную половину нашего мира. Певица дополнила образ ярко-красным цветком на чокере на шее, а на голове сделала некогда популярную прическу "мальвина".
Глаза супруга Потапа подвела ярко-красными тенями в цвет цветка на шее, а губы накрасила нейтральной помадой.
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На странице самой певицы появились репосты сторис со съемок шоу, на которых она позировала с Катериной Кухар и Максимом Чмерковским.