Киевская городская государственная администрация внесла изменения в смету проекта строительства Подольско-Воскресенского моста. По сравнению с 2016 годом, она выросла на 77% и составит 19,922 млрд гривен, пишет Экономическая правда.

Увеличение стоимости в КГГА объясняют тем, что к проекту добавили эстакады на левом берегу и арочный мост через озеро Радунка. Издание отмечает, что ранее местным жителям обещали строить мост в обход озера.

Также в новом проекте предусмотрено строительство сооружений для 700-метрового участка метрополитена, который будет проходить по мосту.

Издание добавляет, что решение об увеличении сметы подписал первый заместитель городского головы Николай Поворозник по той же схеме, что и ранее с Шулявским мостом.

«Распоряжение подписал Поворозник, исполнявший обязанности главы во время отпуска Виталия Кличко. Ранее Поворозник таким же образом подписал распоряжение об увеличении вдвое сметной стоимости строительства Шулявского путепровода», - говорится в публикации.

Экономическая правда также напоминает, что «генподрядчиком строительства Подольского мостового перехода является компания «Эко-Буд-Трейд», контроль над которой осуществляет «смотрящий» по Киеву Денис Комарницкий.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко публично обещал до конца 2020 года открыть движение по Подольскому мосту и начать строительство метро на Троещину.



