Представители Национального Корпуса рассказали, что 14 октября в столице Украины состоялся Марш Нации, на котором украинцы имели возможность высказать власти свое недовольство ее политикой.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

В публикации отмечается, что на марш пришло 20 тысяч человек, среди них были и ветераны, и родные погибших украинских военных, и волонтеры, и общественные деятели. Здесь же добавляется, что он прошел под лозунгом «Патриотам свободу – коллаборационистам тюрьмы» и с файерами. Также Нацкорпус опубликовал видео этого мероприятия.

На сайте сообщается, что участники Марша Нации также выдвинули властям свои требования. «Запретить выборы на оккупированных территориях, принять закон о коллаборационистах и прекратить преследование ветеранов войны с РФ», - рассказывают представители Нацкорпуса.

Они акцентируют внимание на том, что действующая власть вместо борьбы с врагами Украины решила репрессировать ветеранов войны с Россией и патриотов. «Кроме чествования защитников Украины участники Марша вышли в центр Киева, чтобы выразить протест против антиукраинского курса власти», - сообщается на сайте.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил, что мэр Кременной держит медведя на своей частной пивоварни.

Также Politeka писала о том, что Тамарин во время пресс-конференции рассказал, за что сажают ветеранов.



