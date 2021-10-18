Если исчезнут контролирующие организации, это никаким образом не отразится на работе малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал предприниматель и экономист Андрей Гарнат в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры».

«Вот как ГАИ была ликвидирована, сейчас ликвидируются все эти организации. На следующий день, когда они исчезнут, в стране ничего не произойдет. Собственники продолжат смотреть за безопасностью в своем бизнесе. Не надо лезть к бизнесу, не надо ни за чем следить и инспектировать! Человек, который владеет предприятием, сам, в первую очередь, заинтересован в том, чтобы здесь у него все было хорошо. И по части безопасности, по охране труда, и по пожарной безопасности в том числе», - говорит он.

По его словам, пенсионный и социальные фонды представляют из себя закостенелую глыбу, с которой ничего уже невозможно сделать.

«По различным исследованиям, в каждом фонде порядка 15 – 20 процентов – это чистое воровство, которое настолько дифференцировано, что его даже вычленить и поднять по каким-то фактам невозможно. Это такое глобальное, как огромная раковая опухоль, с которой ничего нельзя сделать. Поэтому возможно, Пенсионный и все остальные фонды просто нужно ликвидировать, провести верификацию всех получателей пенсий и всевозможных помощей», - сообщает эксперт.

Он предлагает перевести ее на модель получения гражданином этой помощи в одном из государственных банков на свою карточку.

«И потом создать отдельную структуру, которая объединит в себе и Пенсионный фонд, и все остальные фонды, и будет регулятором этой вновь образованной модели. Она оздоровится, мы станем понимать, сколько у нас пенсионеров и какие у нас есть социальные обязательства. Соответственно, это повлияет на то, какой у нас должен реальный приниматься бюджет», - заключает экономист.

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