Экономист Виктор Скаршевский рассказал о том, достаточно ли газа находится в украинских хранилищах для того, чтобы страна могла благополучно пройти отопительный сезон.

Своё суждение эксперт высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Если зима будет тёплой, то отопительный сезон пройдёт безболезненно. Пожалуй, нам стоило бы завести шамана, чтобы он заклинал погоду. А если серьёзно, то из тех 18 миллиардов кубометров газа, что у нас есть, четыре миллиарда можно сразу вычитать – нужен запас, чтобы этот газ можно было вообще поднимать из хранилищ. Ещё три миллиарда кубометров принадлежат нерезидентам Украины, которые в любой момент могут продать этот газ за границу. Чтобы уж точно без опасений пройти отопительный сезон, нужно было запасти в хранилищах хотя бы 21-22 миллиарда кубометров», - считает экономист.

По его словам, сейчас украинцев заверяют в том, что газа в хранилищах достаточно, но одновременно Нафтогаз просит у правительства 45 миллиардов гривен на закупку недостающего газа.

«Нафтогаз предполагает не импортировать недостающий газ, а выкупить его у нерезидентов, то есть территориально он и так находится в Украине. Вот только с того времени, когда этот газ был куплен, цена на него во много раз выросла», - отмечает Виктор Скаршевский.

Как сообщает Politeka, ранее он объяснил, почему в жизни мировой экономики кризисы неизбежны.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский рассказал о тонкостях использования денег, которые Украина получиа от МВФ.



