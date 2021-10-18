Журналист Янина Соколовская рассказала, почему не могут организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Об этом она сказала в эфире программы "Что дальше" с Викторией Панченко на канале "Знай 24"

"Никому ничего не удастся, потому что нет поля для компромисса. Это, знаете, как говорила Голда Меир, почему она не ведет переговоров с арабскими террористами, потому что они хотят нас уничтожить, а мы хотим жить. Где тут поле для компромисса? Точно так же как и у нас, мы хотим вернуть Крым, неподконтрольные территории Донбасса и освободиться от российского влияния, а они хотят это влияние усиливать и никуда не собираются уходить. И тут вот Путин, как ни странно, прав: не о чем говорить", - сказала Янина Соколовская.

Она отметила, что если нет поля для компромисса, то нет и поля для беседы.

"Что касается Нормандского формата, то, чтобы он состоялся, нужно какое-то обновление повестки. Опять же, никакого обновления повестки дня нет", - добавила Соколовская.

По ее словам, Россия сама отказалась от налаживания контактов с Украиной, когда после победы на выборах Владимира Зеленского не поздравила его и не протянула руку дружбы, а вместо этого начала критиковать новоизбранного президента в своих СМИ.

Как сообщала Politeka, Юрий Подорожний заявил, что парижская встреча в вопросе Донбасса не дала никаких результатов.

Также Politeka сообщала, что астролог заявила, что сейчас Украина находится в своем звездном часе.