Крупнейший национальный сервис такси продолжает реализацию стратегии устойчивого развития.

Выполняя взятые на себя обязанности в качестве социально ответственной компании, Группа Opti Global стала официальным партнером Международного благотворительного фонда “Отчий дом”.

Международный фонд "Отчий дом": уникальная инициатива выдающихся людей

“Отчий дом” — один из лучших детских приютов не только в Украине, но и во всей Европе. Организация была основана еще в 1996 году и стала первым частным учреждением, которое предоставляло приют и помощь детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Учредителем “Отчего дома” Роман Корнийко — известный киевский врач, который стал настоящим пионером в сфере частной социальной помощи. За годы активной деятельности команда приюта оказала помощь тысячам сирот, детям, оказавшимся в сложных жизненных условиях и членам семей участников АТО и ООС.

В 1999 году Роман Корнийко и члены команды основали Международный благотворительный фонд “Отчий дом”, за средства которого была приобретена усадьба в Святопетровском, что находится под Киевом. Уже в 2001 году был зарегистрирован Центр социальной опеки, который был назван представителями Совета Европы лучшим заведением данного типа в Восточной Европе.

Команда фонда отстаивает принципы семейственности, поэтому активно работает над тем, чтобы воспитанники находили новые семьи, как в Украине, так и за рубежом. Для распространения положительного опыта фонда был создан Учебный центр, на базе которого был создан новый международный фонд Центр развития и лидерства. За время существования учреждение успело подготовить 58 лидеров и создать 28 детских центров в разных регионах страны.

На данный момент на базе “Отчего дома” развилась целостная система программ и проектов. Так, функционирует Центр семейного воспитания, который занимается целыми семьями, которые столкнулись с жизненными проблемами, функционирует программа оздоровления и отдыха “Надежда Пилигрима” и реализуется проект “Новая семья”, который популяризирует институт усыновления. Реализуется еще ряд других проектов, узнать о которых можно на сайте фонда или на ее страницах в социальных сетях.

Opti Taxi и "Отчий дом": партнерство национального сервиса и лучшего детского учреждения страны

Opti Taxi и бренд 579 десятилетиями поддерживают свой статус социально ответственной компании. Национальный сервис такси реализует основные принципы стратегии устойчивого развития и поддержки сектора социальной помощи.

Руководствуясь основными принципами деятельности, Opti Taxi приняло стратегическое решение стать официальным партнером и генеральным перевозчиком международного благотворительного фонда “Отчий дом”.

Бренд 579 предоставил сертификат на 20 000 бонусов, которые руководство и воспитанники фонда будут тратить на поездки. В качестве перевозчика фонда авто сервиса уже выполняют заказы на легковых и грузовых автомобилях.

"Opti Global поможет фонду не только в том, чтобы воспитанники и воспитатели вовремя и комфортно передвигались. Мы будем поддерживать воспитанников в развитии взрослого будущего — счастливого, успешного и стабильного. У меня с женой Анастасией был вдохновляющий разговор с руководством благотворительного фонда. Не перестаю восхищаться мужеством и волей наших людей, которые, несмотря на невероятные сложности могут создавать уникальные проекты, которые меняют к лучшему жизнь тысяч детей”, — прокомментировал партнерство генеральный директор и основатель Opti Taxi Петр Ковтун.

Вместе — к лучшему будущему: детали сотрудничества крупнейшего сервиса такси и “Отчего дома”

Сотрудничество между Opti Global и благотворительным фондом началось с выдающегося, но неформального события. Команда Национального сервиса вместе с генеральным директором Петром Ковтуном в сопровождении жены Анастасии посетили своих новых подопечных — воспитанников “отчего дома” в Святопетровском.

Конечно, семья Opti подготовила для детей вкусности и фирменные подарки и пообщалась с малышами и старшими детьми. В ходе визита основатель группы компаний Петр Ковтун лично передал руководству фонда сертификат на поездки и имел продуктивную беседу с администрацией.

В диалоге родились новые идеи, воплощение которых может иметь непосредственное влияние на будущее воспитанников приюта. Национальный клуб намерен помочь молодежи в развитии успешной карьеры и успешной жизни и готовит к реализации ряд проектов, детали которых будут объявлены уже скоро.

Opti Global: движение вдохновляет

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