Как передает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Наконец Зеленский объяснил природу своего офшорного бизнеса.

Все просто - он, как все настоящие украинские бизнесмены-оппозиционеры, только оптимизировал, то есть не платил полностью налоги в Украине, потому что боялся преступной власти Януковича.

Все это было бы не смешно, если бы слово в слово об этом не говорил в свое время Гройсман, который на должности городского головы и с Орденом от Януковича, как выяснилось в декларации за 2015 год, тоже прятал от преступной власти того же Януковича - 1,5 миллиона долларов и почти 2,5 миллиона гривен в кеше?!

Порошенко использовал оппозиционный опыт Гройсмана и Зеленского и хранит в наличке... 1,8 миллиардов гривен, потому что боится политических репрессий уже от режима Зеленского.

Кличко, как свидетельствует электронная декларация, хранит деньги в Германии от преступных режимов Порошенко и Зеленского!

И этих правдивых оппозиционеров-кешевиков, оптимизаторов и офшорников - легион!

И теперь я понял о чьей природной коррупционной сущности говорил один из нынешних руководителей государства, известный офшорник по жене, Арахамия.

А власть продолжает трясти и требовать амнистировать незаконные капиталы пенсионеров, учителей, преподавателей, врачей, малого бизнеса... и других «коррупционеров», потому что не за что вести большое строительство и в целом управлять Государством.

Так и живем!