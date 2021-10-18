Если любим врагов своих, делаем добро и даем взаймы, ничего не требуя взамен, то уподобляемся Богу.
Как пишет Знай.юа со ссылкой на Центр информации УПЦ, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
Предстоятель УПЦ объяснил заповедь любви и милосердия «…как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6: 31).
«Эта заповедь помогает правильно выстраивать отношения с ближними. В жизни часто бывает, что не знаем, как поступить с ближним. Но в любых обстоятельствах нужно поставить себя на его место, а его на свое и подумать, как бы мы хотели, чтобы поступили с нами», – подчеркнул Блаженнейший.
Митрополит Онуфрий отметил, что если любим врагов своих, делаем добро и даем взаймы, ничего не требуя взамен, то уподобляемся Милосердному Богу. «Это правило жизни. Если человек прощает, то он уподобляется Богу», – добавил он.
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В завершении Предстоятель призвал стараться в своей жизни быть подобными Господу, «и тогда великое благословение будет над нами, и будем способны вместить в себе великие дарования Божии. Они необходимы как в земной жизни, так еще больше на Небе во Христе Иисусе Господе нашем», - заключил архипастырь.