Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

В первых строках своего оптимистического поста хочу искренне признать:

Не все так плохо в нашем доме, если справедливость наконец победила по отношению к этим 108 человек!

Напомню, что 14 апреля 2021 года на заседании СНБО были применены санкции в отношении 557 воров в законе и 111 криминальных авторитетов. В мае СНБО назвал имена "крупнейших контрабандистов" Украины.

И вот за полгода выяснилось, что 108 из них честные люди, добросовестные плательщики налогов и добропорядочные граждане из России и братских кавказских государств. То есть почти каждый пятый за полгода перешел из позорного люстрационного списка в статус благонадежных!

Я убежден, что эти 108 бывших «воров и бандитов» привели очень убедительные аргументы, чтобы изменить свой статус на честных граждан Украины и других государств, которых гостеприимно приняла наша мамочка.

В то же время офис президента прозрачно намекает, что ошибки в списке допущены именно МВД времен Авакова. Деликатно напомню, что санкционные списки за определение должны после представления МВД проверяться рядом других уполномоченных органов. А уже после этого попадать в список СНБО. Впоследствии еще раз перепроверяться перед подписью этого решения президентом страны.

Проинформирую также тех, кто не интересуется бюджетом Украины.

За последние годы наибольший рост расходов произошел именно на содержание правоохранительных органов. Не за горами то время, когда статус олигархов будут иметь бывшие и нынешние авторитетные работники МВД, Генпрокуратуры, СБУ и тому подобное.

Так цена для налогоплательщиков МВД в 2021 году составила почти 100 миллиардов (в 2015 - была около 38 млрд.); СБУ - почти 15 миллиардов (в 2015 - 4,5 млрд.); Генпрокуратуры - почти 12 миллиардов (в 2015-около 3 млрд.)

П. С. Интересно, что на официальном сайте СНБО, где собраны наиболее профессиональные и патриотические кадры нашего государства, до сих пор отчитываются, что защитили «воров в законе», а не «воров»!

Может чтобы теперь уже бывшие воры прочитали добрую новость на понятном им языке.