Певица Наташа Королева показала совместное фото с сыном в странных нарядах. Поклонники не оценили внешнего вида Архипа из-за слишком экстравагантного костюма.

Наташа Королева на своей странице в социальной сети часто показывает совместные снимки со своими сыном Архипом. Известно о том, что парень выбрал также стать медийной личностью, как и его родители. Он уже успел даже записать паре песен. Но пока они не принесли ему большого успеха, пишет Hyser.ua.

Также он увлекается танцами, как и его отец. Наташа и Тарзан активно поддерживают своего сына в его начинаниях. Наташ Королева довольно часто берет его с собой на различные светские мероприятия, чтобы публика успела к нему привыкнуть. Даже песни с ним активно исполняет.

На этот раз мама с сыном появились на публике в весьма странных нарядах. Это были костюмы красного цвета. По всей видимости они хотели создать общий семейный образ. Но со стороны это смотрелось максимально непривычно и даже странно. Задумка от части провалилась.

Архип в качестве дополнения к своему образу выбрал бандану красного цвета и черную кожаную куртку. А Наташа Королева надела шляпу и несуразные черн0белые ботинки.

В комментариях поклонники неоднозначно оценили такой выход певицы с сыном.

"Цирк уехал, клоуны остались😂, Колхозники🤮, А он точно от Тарзана больше на японца или китайца похож, Наташа, ты просто супер.Очень хорошо выглядишь.👍👍👍, Клоуны😢😢😢😢😢😢, Спаси, сохрани таких встретить..., Ботинки у Наташи клоунские, Хороши! И мама и сынок!❤️❤️❤️, Ого! В таких ярких нарядах легко избежать осенней хандры🔥👍🤗, Наташенька,ты чудо,мой любимый цвет,ты с сыночкам классно выглядишь,счастья и будь всегда такой классной💋", - написали пользователи.