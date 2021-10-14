У столиці відбувся Марш Нації, на який патріотичні сили вивели більше 20 тисяч учасників. У ньому взяли участь Національний Корпус, Правий сектор, Свобода та інші ветеранські та націоналістичні організації. Початок за традицією стартував о 12.00 від пам’ятника Тарасу Шевченку.

Зі святом учасників привітав лідер Національного Корпусу Андрій Білецький. «Патріоти та націоналісти були завжди авангардом нації, і ми гідно відстоюємо цю традицію в тилу і на фронті. Дружинники Святослава, князів на Калці, козаки Січі – усі ці люди боролися проти окупації, як і зараз наші воїни на фронті. Та хіба політика сучасної влади Зеленського – це не окупація? Політика великої приватизації та розпродажу землі – така ж окупація і розкрадання та знищення нашої держави. Хіба захисники України не опиняються у в’язницях і Зеленський не веде переговори із Путіним про автономію на Донбасі? Це політика капітуляції. Сьогоднішня окупація – не тільки зовнішня, а й внутрішня. Особи, які обманом отримали владу, і роблять все, щоб наша країна опинилася на колонію. Але ми переможемо, і Україна стане українською», - заявив Білецький.

Після мітингу колона попрямувала на Майдан. Марш завершився оголошенням вимог до президента Зеленського.

- Розглянути законопроєкти № 5143та №5144 у Верховній Раді, які передбачають відповідальність колаборантів;

- Законодавчо заборонити вибори на окупованих територіях до повного їх звільнення;

- Припинити переслідування опозиційних політиків і ветеранів війни.