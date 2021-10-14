Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства.

Госэкоинспекция совместно с Национальной библиотекой Украины для детей создает уголки с литературой на экологическую тематику в детских читальнях по всей Украине. Пилотную локацию открыли вчера в Киеве, пишет znaj.ua.

«Малыш сможет узнать, как и зачем сортировать мусор, почему надо меньше использовать одноразовую пластиковую посуду, или же совсем от него отказаться, как уменьшить собственное влияние на окружающую среду и стать екосвідомою человеком», - отметил Андрей Малеваный.

Начало проекту уже положено-глава ДЭИ передал 15 книг в столичную Нацбиблиотеку.

«Среди них такие бестселлеры, как «Ася и пластиковый мир» автора Аси Мицкевич, «Как помочь ежику и защитить полярного медведя» авторства Джесса Френча и более серьезные издания о осознанные покупки и проблему дефицита воды для старшеклассников», - рассказал Андрей Малеваный.