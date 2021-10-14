Алла Пугачева не хочет мириться со своим 72-летием, поэтому использует разные ухищрения, чтобы выглядеть моложе - в этот раз певица изменила прическу.

На днях свой 6-ой день рождения отметила дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника. Звездные родители устроили для именинницы грандиозный праздник, на который пригласили своих знаменитых друзей, пишет hyser.ua. Среди приглашенных была давняя подруга Николаева Алла Пугачева со своей семьей – мужем Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри, которые, кстати, недавно отпраздновали свое 7-летие.

«Прекрасный, чудесный был день рождения у нашей Веронички❤️ спасибо @phillparty 🙌🏻 сколько ярких, положительных эмоций подарили вы нам и нашим детям!!!», - написала мама именинницы в соцсети.

Проскурякова также поделилась яркими снимками с торжества в своем микроблоге. Всеобщее восхищение вызвала Алла Борисовна, которая выбрала для праздника молодежный аутфит и впервые за много лет сменила прическу.

На детском празднике Примадонна появилась в аутфите черного цвета, который состоял из короткого платья, жакета и высоких сапог. Помолодевшая с помощью пластической операции звезда, похвасталась стройными ножками. Обращает на себя внимание и новая прическа Примадонны. Алла Борисовна много лет была сторонницей стрижки под каре, а для объема использовала шиньоны. На этот раз артистка надела парик с короткими гладкими волосами. С такой прической Примадонна стала похожей на Анжелику Варум или Ангелину Вовк.

Лиза и Гарри также восхитили пользователей сети своими нарядами. Младшая дочь Пугачевой была одета в костюм пудрового цвета в стиле Шанель. А Гарри облачился в джинсы, белую футболку и белый пиджак с логотипом на груди. В таком наряде наследник певицы и шоумена напоминал маленького мачо.