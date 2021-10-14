Министр отметил заслуги украинских органов. Каждый день и ночь стоят на нашей защите.
Как пишет Знай.юа, 14 октября в Украине празднуется День защитников и защитниц. Этот большой день для сограждан, и Министр внутренних дел Денис Монастырский записал ролик с поздравлениями.
Опубликован ролик Министерством внутренних дел в социальных сетях.
Стоит отметить, что в этом году праздник немного изменил свой формат, и поздравляют теперь не только мужчин, но и женщин. Денис Монастырский отметил, что этот день обьединил всю страну, так как защищать её и оберегать - стало делом каждого. Независимо от пола или же профессии.
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"Дорогие защитники и защитницы, я горд работать вместе с вами. Ваши достижения вдохновляют делать свое дело честно и эффективно. Министерство внутренних дел объединяют в себе силы, которые создают внутреннюю безопасность для каждого граждана страны - Национальная гвардия, пограничники, Служба чрезвычайных ситуаций и Национальная полиция Украины. Сегодня наш праздник. Каждый день. Каждый час, каждую минуту" - сказано в сообщении министра.
Далее Денис Монастырский отметил, что все эти службы защищают мирные ночи и дни простых украинцев, отстаивают Независимость, и борются ради её процветания. МВД гордится всеми, кто посвятил свою жизнь тому, дабы защитить родную землю. Мужественность и вера обязательно победят.
Напомним, что ранее праздник отмечали 23 февраля, однако, в 2014 году Петр Порошенко решил нарушить эту традицию, и назначил новую дату - 14 октября. Это стал День защитников Украины.
Однако, в этом году, праздник был переименован, так как в ВСУ уже более 30 тысяч женщин, и это несправедливо не выделять их заслуги. Начиная с июля, это День защитников и защитниц.