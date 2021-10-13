Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный после рабочей встречи с народным депутатом Еленой Криворучкиной.

За счет проверки предприятий-загрязнителей Госэкоинспекция обнаружит все источники генерации пыли и других видов загрязнения, оказывающих влияние на жителей прилегающих к промышленным объектам в центральной части города Кривого Рога, пишет znaj.ua.

Они, в частности, обсудили проведение внеплановой проверки ООО «Рудомайн», которая недавно была завершена ДЭИ.

По словам председателя ДЭИ на предприятии выявили нарушения экологического законодательства, среди которых:

невыполнение условий заключения ОВД в части проведения взрывных работ;

несоответствие материалов инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и разрешения на выбросы в атмосферный воздух фактическому состоянию на предприятии;

неосуществление мер по уменьшению объемов выбросов загрязняющих веществ, в том числе предусмотренных городской экологической программой;

непредставление документов для постановки на государственный учет объекта, который оказывает или может оказывать вредное влияние на здоровье людей и состояние атмосферного воздуха.

«Госэкоинспекция подготовила предписание ООО «Рудомайн» о разработке до конца года программы мероприятий по мониторингу распространения пыли после взрывов на карьере с учетом их мощности, а также направления ветра. Таким образом, предприятие сможет прогнозировать направление распространения загрязняющих веществ и применять дополнительные меры по пилопридушення», - отметил Андрей Малеваный.