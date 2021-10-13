Политический и экономический обозреватель Светлана Кушнир прокомментировала нынешнее положение экс-президента Петра Порошенко и его шансы на поддержку западных партнёров.

Своё мнение она высказала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«С Петром Порошенко абсолютно ничего не произойдёт. Кроме того, в Украине существует мощное прозападное лобби, которое недовольно Зеленским. Ему не нравится, что президент непредсказуем. Достаточно вспомнить, как был провален конкурс на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Так что Порошенко не дадут тронуть», - считает эксперт.

Она также указала на неустойчивость положения нынешней украинской власти.

«Сейчас в стране возможны массовые протесты, вот и железнодорожники уже вышли на забастовку. Они не могут дальше жить в нынешних условиях. Если у них зарплата максимум до 12 тысяч, то почему у главы Укрзализныци она должна начинаться от 600 тысяч? При этом сама компания уже второй год убыточна – её что, готовят к приватизации? А она – часть системы национальной безопасности. Если продолжать такую политику, то протесты неизбежны», - говорит Светлана Кушнир.

Как сообщает Politeka, ранее она прокомментировала конфликт между правительством и Ассоциацией городов Украины по поводу установления предельной цены на газ.

Также Politeka сообщала, что Кушнир напомнила: каждый депутат Верховной Рады должен голосовать сам, и сам отвечать за свои решения.



