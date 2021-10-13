Депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк поразмыслил о том, к чему может привести расследование внезапной смерти депутата Антона Полякова и как оно вообще будет происходить.
Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
По словам Цымбалюка, следствие имеет несколько версий о смерти депутата. В то же время он отмечает, что лично не знаком с материалами, но предполагает, что как минимум их должно быть 5.
Также политик отмечает, что самым выгодным вариантом для власти будет, если Поляков добровольно принял вещества, то есть состав преступления отсутствует, покойный сам виноват и дело закроют. «Но ради справедливости нужно дождаться результатов всех экспертиз. А следствие должно активно работать, устанавливая все обстоятельства», - подчеркивает гость программы.
В то же время он выражает минимальные надежды на то, что среди правоохранителей есть еще действительно честные и профессиональные люди.
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Как сообщала Politeka, Цымбалюк прокомментировал смерть народного депутата Антона Полякова.
Также Politeka писала о том, что в полиции раскрыли обстоятельства гибели нардепа Полякова.