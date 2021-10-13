Президент фестиваля музыки и креативной экономики "Нова Хвиля" Юлия Кацьянова рассказала, почему украинцев можно назвать стильной нацией и почему вышиванка лучше спортивного костюма.
Об этом она рассказала в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой.
Юлия Кацьянова отметила, что украинцы могут быть стильной нацией, особенно в День вышиванки, когда они одеваются в национальную одежду.
“Она может быть стильной нацией. И я считаю, что потенциал у нашей страны большой. Опять-таки, если говорить о вышиванках, это очень красивая одежда. Ценится во всем мире. Она даже введена в классификатор моды как слово “вышиванка”. Ее никогда не было, ее недавно ввели. Относительно недавно, несколько лет назад”, - сказала Кацьянова.
Она отметила, что украинцам нужно быть более самодостаточными, а не носить то, что им скажут. Также стоит развивать креативную экономику.
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“Это креативная экономика, прежде всего. Создаются интересные решения. Но люди не готовы к ним, потому что в общей массе предлагается что-то такое, одинаковое для всех, от чего не хочется отходить. Это навязанная мода, не более того. У нас очень, я считаю, стильные украинцы. Особенно если смотреть в историческом аспекте, что очень важно. Это же генетика наша. Так вот, в конце 19 – в начале 20 века, украинцы были очень стильно одеты”, - добавила Юлия Кацьянова.
По ее словам, ту одежду, которую мы сейчас надеваем только по праздникам, раньше надевали каждый день.
“Этот образ может конкурировать сейчас в будни даже в офисном варианте, только если его грамотно обыграть. То есть красивые бусы даже, какая-то красивая накидка, юбка. Это всегда женственно, это красиво. Это точно намного красивее женщина в таком образе, нежели в спортивном костюме”, - подчеркнула Кацьянова.
Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк заявил, что у нас все самые большие преступления делают под лозунгом патриотизма.
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