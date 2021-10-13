Больше месяца украинская таможня блокирует сырье для изготовления жидких комплексных удобрений. В результате аграрии не получили стартовых удобрений для осенней посевной, у производителей удобрений сорваны миллионные контракты, а государственный бюджет недополучил 8 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом стало известно сегодня во время пресс-конференции «Препятствия на границе: таможня блокирует сырье для производства удобрений».

Причины и мотивы нерастаможивания груза компании «Трикса» абсолютно непонятны. Таможенные органы пытаются классифицировать сырье — кристаллический и технический моноамонию фосфат — как готовое удобрение. Но даже внешний вид этого сырья и готовых удобрений значительно отличается. Более того, компания три года подряд поставляет это сырье из Китая и до сих пор проблем с ее растаможкой и классификацией не возникало.

«Мы не понимаем пока логики таможни. При оформлении этого сырья в качестве удобрений не будет изменено ни товарный код, ни номенклатура, не будут увеличены таможенные платежи. Более того, это сырье намного дороже, чем обычные гранулированные удобрения, классифицировать которые у нас так хотят таможенные органы! Что имеем сегодня? У нас не закрыта импортная декларация, что приводит к неуплате в бюджет более 8 млн грн. Мы не сгенерировали добавленную стоимость от производства продукции, а это значит, что наша компания не оплатит налоги за 4 квартал в бюджеты всех уровней. Более того, это — тотальный срыв производства жидких комплексных удобрений», — рассказал соучредитель ООО «Трикса »Виктор Фаркаш.

От сложившейся ситуации пострадали производители удобрений. ООО «Агрофирма Нибас», участница Всеукраинской Аграрной Рады — одна из первых в Украине наладила производство жидких комплексных удобрений. Вследствие блокировки таможни не получила 500 тонн моноамонию фосфата.

«Сейчас начинается осенний сезон полевых работ. И вот теперь все фермеры спрашивают: «А где же наше стартовое удобрение?». К тому же мы планировали заключать новые контракты на поставку 2-3 тыс тонн сырья и таким образом увеличить производство. И вот имеем сегодня такую ​​критическую ситуацию», — жалуется руководитель ООО «Агрофирма Нибас» Роман Ковальский.

Более того, аграрии остались без стартовых удобрений для посева зерновых, что, в свою очередь, приведет к уменьшению урожайности озимых культур. В частности 100 хозяйств Одесской сих пор не сеются, потому что ожидают поставку жидких удобрений.

«Всем известно, что в прошлом году Одесская область пострадала от засухи больше всего в Украине. Поэтому мы уже третий год используем жидкие удобрения. Так что приходится ждать растаможивания сырья, уже месяц не можем сеяться», — отметил член правления Всеукраинской Аграрной Рады с Одесской области Анатолий Артеменко.

Убытки и санкции из-за отсутствия сырья имеет и компания «Украинская Агропромышленная Группа».

«Мы с 2019 года начали изготовление жидких комплексных удобрений. Инвестировали деньги в оборудование, создали рабочие места. Но сейчас из-за срыва поставок сырья, на нас накладываются санкции за неисполнение договорных обязательств по поставке удобрений. Мы теряем ресурсы, поэтому надеемся, что высшее руководство страны обратит внимание на нашу проблему», — сказал руководитель компании «Украинская Агропромышленная Группа» Владимир Трюхан.

Всеукраинская Аграрная Рада взяла под контроль ситуацию. Заместитель председателя ВАР Денис Марчук сообщил, что ассоциация уже обратилась к власти.

«Мы готовы к консультациям. Готовы предоставлять документы, заключения, встречаться с представителями таможни. Чтобы эта ситуация была решена и компания могла обеспечить аграриев сырьем для изготовления удобрений, которые сегодня востребованы по всей территории Украины», — подытожил заместитель председателя ВАР.