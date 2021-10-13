Делегация Украины отправилась в Швейцарию с рабочим визитом для изучения вопросов финансового мониторинга и антилегализационной деятельности.
Как сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины, в период с 12 по 14 октября 2021 года, при содействии проекта Координатора проектов ОБСЕ в Украине, делегация Украины находится с рабочим визитом в Подразделении финансовой разведки (ПФР) Швейцарской Конфедерации (г. Берн).
Во время визита делегация участвует в рабочих встречах с представителями ПФР, государственного финансового сектора Швейцарской Конфедерации и обсуждает особенности функционирования системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК/ФТ) Швейцарской Конфедерации в части:
идентификации конечных бенефициарных владельцев;
проведение национальной оценки рисков в сфере ЧВК / ФТ;
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автоматизации административной отчетности субъектов финансового мониторинга в соответствии с требованиями международных регуляторных органов;
регулирование рынка виртуальных активов и тому подобное.
Указанный визит является важным с точки зрения укрепления готовности Украины к усилению национальной системы финансового мониторинга и идентификации конечных бенефициарных владельцев, а также интеграции международного опыта в процесс стратегического планирования антилегализационной деятельности.
Визит делегации Украины позволит углубить и повысить существующий уровень сотрудничества с ПФР Швейцарии с точки зрения операционной взаимодействия, учитывая специфику работы системы ПВК/ФТ этой страны, а также особенности взаимодействия различных ее элементов.