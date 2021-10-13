Политтехнолог Юрий Подорожный рассказал, что хоть явление офшоров и не является незаконным, но оно все равно вредит Украине и ее жителям, поскольку означает неуплату налогов.
Об этом он сказал в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой.
"А что такое офшор? Офшор — это неуплата налогов. Фактически президент лоялен к тому, что кто-то мог бы иметь бизнес, в результате которого не платятся налоги... Офшор — это о неуплате налогов. Законной, легализованной. На самом деле ко всем, кто в Украине имеет офшоры, юридических претензий только потому что это офшоры точно нет", - сказал Юрий Подорожний.
Он отметил, что в Украине из-за коррупции есть столько информации о том, что политики воруют бюджетные средства, что людям стало все равно, что они будут с этими деньгами делать.
"Для рядового украинца плевать, куда именно эти украденные средства будут скрыты — к теще или в офшор. Потому что офшор еще и не понятен... Оказывается, больше всего распространен такой способ вывода, как правило, украденных средств, и уклонения от уплаты налогов, именно у украинцев. Мы оказались в топе. Да, это законный путь. Но он условно законный", - добавил Подорожний.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Оля Полякова решилась на смену прически, кадры из салона: "Ну что, девочки, стрижем..."
Судья "Співають всі" Приходько готовится снова стать мамой: "Вы бы видели лицо моего мужа..."
Оборвалась жизнь знаменитого советского актера: ушел слишком быстро и безжалостно
Оборвалась жизнь звезды "Служебного романа", детали трагедии: "Внезапно почувствовала себя плохо"
Как сообщала Politeka, Руслан Бортник заявил об офшорах, что это все совершенно не имеет состава преступления.
Также Politeka сообщала, что Юрий Атаманюк объяснил, почему бывшие британские колонии — самые популярные страны для офшоров.