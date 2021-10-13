Политтехнолог Юрий Подорожный рассказал, что хоть явление офшоров и не является незаконным, но оно все равно вредит Украине и ее жителям, поскольку означает неуплату налогов.

Об этом он сказал в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой.

"А что такое офшор? Офшор — это неуплата налогов. Фактически президент лоялен к тому, что кто-то мог бы иметь бизнес, в результате которого не платятся налоги... Офшор — это о неуплате налогов. Законной, легализованной. На самом деле ко всем, кто в Украине имеет офшоры, юридических претензий только потому что это офшоры точно нет", - сказал Юрий Подорожний.

Он отметил, что в Украине из-за коррупции есть столько информации о том, что политики воруют бюджетные средства, что людям стало все равно, что они будут с этими деньгами делать.

"Для рядового украинца плевать, куда именно эти украденные средства будут скрыты — к теще или в офшор. Потому что офшор еще и не понятен... Оказывается, больше всего распространен такой способ вывода, как правило, украденных средств, и уклонения от уплаты налогов, именно у украинцев. Мы оказались в топе. Да, это законный путь. Но он условно законный", - добавил Подорожний.

Как сообщала Politeka, Руслан Бортник заявил об офшорах, что это все совершенно не имеет состава преступления.

Также Politeka сообщала, что Юрий Атаманюк объяснил, почему бывшие британские колонии — самые популярные страны для офшоров.