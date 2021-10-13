Экс-министр труда Польши Пьотр Кульпа рассказал, что для украинцев понятие государственности воспринимается оккупационным, а также объяснил, что в коррупции среди чиновников виноваты не люди, а система.

Об этом он рассказал в п рограмме Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Мы наследовали вражду в отношении государственности. Немцы свою государственность воспринимают как святое, то же и французы, и британцы. Когда наше общество создавалось, то было государство, но оно не было нашим, и мы сохранили отношение к государству как к оккупанту», - отметил Кульпа.

По словам экс-министра, это огромная проблема для Украины. Как отметил Кульпа, любой агрессор и враг первое, что пытается сделать, это разрыв между народом и чиновником.

«Тот, кто хочет сохранить будущее государства, должен связывать народ и чиновника. Если такие конституционные и организационные механизмы, какие есть у Украины, внедрить в Польшу или Румынию, то через какое-то время там будет то же самое, что и здесь», - подчеркнул Кульпа.

Как отметил Кульпа, если украинских чиновников перенести в польские реалии, то они будут там идеально работать. По словам экс-министра, люди здесь не причем, а дело именно в системе.

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