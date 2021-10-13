На частной пивоварне мэра Кременной Владимира Струка живет бурый медведь из Красной книги Украины, которого он сам и удерживает.

Как пишет MY.UA об этом рассказал руководитель Национального Корпуса в Луганской области Владислав Кириллов в своем Facebook.

Как сообщает националист, удалось выяснить, что Владимир Струк держит на своей пивоварни медведя. «Для выяснения законности пребывания животного на данной территории мы обратились в зоозащитную и природоохранную организацию «Закон Природы», - рассказывает он.

В результате, рассказывает Кирилов, было выяснено, что удержание этого медведя не является законным, поскольку он занесен в Красную книгу Украины. «Глава ОО «Закон Природы» Яна Титаренко направила обращение в Государственную экологическую инспекцию Украины с требованием провести проверку и изъять животное в соответствии с прописанной процедурой», - сообщает руководитель Нацкорпуса.

К тому же, добавляет он, сейчас идут переговоры о том, чтобы переместить животное в реабилитационный центр, где оно будет жить всю оставшуюся жизнь в приближенных к природе условиях. Кириллов акцентирует на том, что из-за такого долгого удержания бурого медведя на пивоварне рядом с людьми он мог потерять свои природные инстинкты. А это значит, подчеркивает он, что медведь уже никогда не вернется в дикую природу.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус провел пресс-конференцию в Киеве, посвященную репрессированным патриотам.

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