Народный депутат Михаил Цымбалюк прокомментировал убийство народного депутата Антона Полякова, и рассказал, как должны действовать правоохранительные органы, чтобы расследовать смерть политика.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”

"Я как человек, который имеет опыт службы в правоохранительных органах, не могу сказать, это зачистка, или это не зачистка. Я привык оперировать фактами. Я в самый первый день, когда было найдено тело, просил правоохранителей, когда они квалифицировали по 115 статье, а это умышленное убийство, не ставить отметку "естественная смерть". Потому что нельзя судить по предварительным данным. Так и произошло", - сказал Цымбалюк.

Он отметил, что в крови покойного Антона Полякова нашли незначительное количество алкоголя, а также достаточно большое количество вещества, которое могло повлечь смерть.

По его словам, правоохранители допустили ряд ошибок, поскольку они "не дотягивают по уровню профессионализма" до желаемого уровня.

"Из-за отсутствия профессионализма и опыта работы. В таких ситуациях все начинается с осмотра места происшествия, где найдено было уже тело. Следующее, установление уже всех свидетелей и очевидцев. Мы знаем, что и лицо, которое называют таксистом, оно изменило уже свои показания. Оказывается, он его не подбирал там на остановке во время случайного голосования, а кто-то подвез (его на другой машине, и посадил в такси, - ред.)", - добавил депутат.

Он отметил, что если правоохранители сразу не проведут расследование по горячим следам, то время будет потеряно вместе с возможными доказательствами.

"Еще не все потеряно. Очень важно, чтобы была сделана профессиональная работа. Экспертизы", - подчеркнул Цымбалюк.

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