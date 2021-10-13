Председатель ВДЦ "Життясвіт" Олег Матийцив рассказал, почему проблема с ценами на газ сегодня не столь серьезная, как возможность возникновения техногенной катастрофы и отсутствие теплоснабжения в городах.

Об этом он сказал в программе “Акценты” с Татьяной Резвин.

"Проблема цены на газ, она не такая мощная, как ее малюют. На самом деле проблема техногенных катастроф гораздо ближе, чем с ценами на газ. Я имею в виду недообслуженость сетей дворовых и придомовых, то есть обеспечение теплоснабжения по заведениям бюджетным и жилым. Суть в том, что разбалансирована система. Изношенны междомовые системы подачи тепла", - сказал Олег Матийцив.

Он отметил, что не хватает систем регулирования между дворами и домами, из-за чего в одном доме может быть тепло, а во втором холодно.

"В другом говорят, вот в нашем доме постоянно рвет трубы, никто ничего не может сделать, мы постоянно сидим без тепла или без горячей воды. То есть, Алчевск — он может быть даже в Киеве (спикер подразумевает ситуацию 2015 года, когда четверть домов в Алчевске осталась без тепла, - ред.). И никаких коммунальных средств и техники не хватит. Потому что вы вспомните, когда в Алчевске произошла беда, и были морозы, и у них там отключилось отопление, то помогала вся страна. Киеву никто не поможет", - добавил Матийцив.

По его словам, не хватит техники даже со всей Украины, чтобы помочь Киеву в случае коллапса.

Как сообщала Politeka, Олег Попенко заявил, что зимой приходится пользоваться отопительными приборами и бойлерами, то есть потреблять больше электричества.

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев отметил, что большинство жилищно-коммунальных структур в Украине было введено в действие до 1985 года.