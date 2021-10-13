Руководитель киевского отделения Национального Корпуса Сергей Тамарин рассказал на пресс-конференции, посвященной репрессиям против ветеранов, о том, какие притеснения пришлось испытать ему лично и другим патриотам.
Об этом он рассказал у себя в Telegram-канале, опубликовав фрагмент выступления.
Националист отмечает, что темой конференции стали репрессии, давление и политические преследования, что совсем не в пользу укреплению государства. «Проблема – это жестокость применяемых санкций в непонятной квалификации деятельности ветеранов и волонтеров по любой политической или социальной активности их на улицах», - констатирует он. Руководитель Нацкорпуса подчеркивает, что все это - клеймо, которое накладывают на ветеранов и патриотов несправедливо.
В частности, Тамарин напоминает и рассказывает подробнее об арестованных черкасских ветеранах Довбыше и Кухарчуке. По словам руководителя Нацкорпуса, они были участниками протеста против капитуляции и сдачи национальных интересов вместе с ним. Далее он подробнее рассказывает, как все происходило: «Просто за присутствие на этой акции и небольшую потасовку с полицейскими, которые по непонятным причинам сформировали границу и спровоцировали потасовку, люди поехали в следственный изолятор за инкриминируемые им тяжелые статьи». К тому же, добавляет националист, свидетельства искажены.
Также Тамарин рассказывает, что его еще и обвинили по уголовному делу относительно падения Сивохо, который выходил из зала, попал в потасовку и оказался в изоляторе. По словам руководителя Нацкорпуса, квалифицировали дело за хулиганство ч.4, то есть с применением оружия, но на следующий день это уже была ч.3 и уголовное дело средней тяжести. Также он напоминает, что суд рассматривает это дело уже больше года.
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Как сообщала Politeka, Нацкорпус провел пресс-конференцию в Киеве, посвященную репрессированным патриотам.
Также Politeka писала о том, что 14 октября столицей Украины пройдет Марш Нации.