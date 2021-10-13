Политический публицист Дмитрий Джангиров заявил, что не последнюю роль в победе Джо Байдена на выборах президента в США и поражении Клинтона сыграли именно IT-технологии.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

По словам публициста, такой же великой была роль «Уолл-стрит» и в одной, и в другой кампании, но в первой результатом был проигрыш, а уже во второй социал-демократам удалось взять реванш. «Чтоб не нарушать политику YouTube в отношении выборов в США, скажу: победили правдами и другими правдами. Всеми возможными правдами, но были несколько неразборчивы в своих правдах», - утверждает Джангиров.

Попутно он отмечает, что в основном, рассуждая о политике США, все оперируют упрощенными представлениям и о единстве демократов, и о единстве позиции Белого дома. На самом деле, говорит эксперт, эта партия была коалицией всегда, но коалиция эта - пестрая. «Собственно говоря, социологи и политологи так и называли: партия – это большая коалиция», - подчеркивает гость программы.

Также Джангиров вспоминает, как в 1960-х годах расисты, по сути, ку-клус-клановцы поддерживали демократов в одних штатах, а в других это были афроамериканцы, которые боролись за свои права. И это, подчеркивает он, не вызвало ни у кого удивления.

Тем не менее, констатирует эксперт, с определенного момента партия начала объединять все меньшинства и их общая сумма стала преобладать над относительным большинством. С другой стороны, говорит Джангиров, в Техасе, где белокожих меньше уже как лет 10, победу одерживают республиканцы. А причиной этому, объясняет он, является то, что латиноамериканцы делятся между демократами и республиканцами в другой пропорции. «Латиноамериканцы зачастую до трети, а иногда и больше, голосуют за республиканцев. В отличие от афроамериканцев, где, грубо говоря, девять к одному», - рассказывает гость программы.

Как сообщала Politeka, Джангиров заявил, что создатели социальных сетей реализовали виртуальные проекты вселенского масштаба.

Также Politeka писала о том, что Кущ заявил, что левые идеи начинают захватывать западное общество.