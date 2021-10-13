Надя Дорофеева обладает стройной и даже худощавой фигурой. Артистка не может похвастаться соблазнительными женственными округлостями, однако это не останавливает ее от ношения откровенных нарядов.

На днях Надя порадовала фанатов новым постом. Звезда также продемонстрировала необычный аутфит, пишет Hyser.ua.

«Инста вчера просто открывала для меня Reels☺️🔥 Ищите видео в моих сториз и своей ленте!» - написала в соцсети экс-солистка группы «Время и Стекло».

Этот пост Надя сопроводила серией своих снимков. Позировала исполнительница в коричневом боди с откровенным декольте и бежевых брюкках-клеш. Свои темные длинные волосы Дорофеева оставила распущенными.

Отметим, что супруга Владимира Дантеса не побоялась сделать акцент в своем образе на зону декольте, хотя и не может похвастаться пышным бюстом. Однако уверенность в себе и правильно подобранная одежда позволяет Наде всегда выглядеть потрясающе. Чувство стиля у артистки не отнять.

Напомним, свою певческую карьеру Надя Дорофеева начинала в группе «Время и Стекло» вместе с Алексеем Позитивом Завгородним. Коллектив продюсировал репер Потап. После 10 лет на сцене Надя и Алексей решили продолжить свои карьеры по-отдельности. Так Дорофеева начала сольную карьеру.

Певица уже шесть лет замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом, детей у пары пока нет.