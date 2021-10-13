Европейский Союз понимает, что Россия, как хищник, уже наступает на стратегические интересы Европы и создает ей кризис, но это не повод для Украины ждать чьих-то решений и не выполнять внутренних трансформаций.

Об этом лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Комментируя результаты саммита "Украина - ЕС", который состоялся в Киеве 12 октября, Гройсман отметил, что общий тон заявлений напоминает аналогичные документы прошлого и позапрошлого годов: конкретики немного.

"Но есть несколько важных вещей. Одна из них: Россия должна нести ответственность за искусственно созданные ею "Л\ДНР". Это правильный сигнал. Наши европейские партнеры понимают, что этот хищник в виде России уже наступает и на их интересы, создает им разные кризисы", - сказал Гройсман.

Но Украина не может и не должна сидеть сложа руки - даже несмотря на то, что конкретики с "Северного потока - 2" и энергобезопасности нет ни в Европе, ни внутри Украины.

Как отметил Гройсман, единственно правильный путь для нашего государства сейчас - выполнять соглашение об ассоциации с ЕС, которое сейчас далеки от полного и качественного воплощения и выполнения, и строить собственную страну.

"Стратегическое видение в том, что Украина должна внутри развиваться и трансформироваться: иметь сильную экономику, социальную политику, стать членом лиги европейских состоятельных государств. И это вопрос к нам, к Украине, к действующему правительству", - отметил Гройсман.