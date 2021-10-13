Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного начала новый курс – «Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций»

Это уникальный для Украины проект, который позволяет получить знания и навыки от ведущих мировых преподавателей из госуправления и познакомиться с уникальным опытом трансформации государства в одну из самых развитых стран мира на примере "экономического чуда" Сингапура.

Записаться на курс можно на сайте.

Начало обучения: 05.11/12.11/19.11/26.11.

Lee Kuan Yew School of Public Policy (National University of Singapore) - место, где обучают госслужащих нового поколения. Специалисты со всего мира мечтают попасть сюда хотя бы на одну лекцию. А те, кто запишется на курс получит возможность посетить 8 лекций по 1,5 часа.

Занятия будут проходить в реальном времени на платформе веб-семинара Zoom.

Среди спикеров:

Zeger van der Wal (ЗЕГЕР ВАН ДЕР ВАЛ) - всемирно признанный спикер, исследователь и консультант в сфере государственного управления. Автор учебника для учебных кабинетов MPA, MBA и высшего образования под названием «Общественный менеджер 21 века».

Mehmet Akif Demircioglu (Мехмет Акиф Демирчиоглу) - доцент Школы государственной политики им. Ли Куан Ю.

Caroline Brassard (Каролин Брассард) - доктор экономических наук, Лондонский университет.

James Crabtree (Джеймс Крабтри) - доцент кафедры практики, журналист, британский писатель.

Kenneth Paul Tan (Кеннет Пол Тан) - доктор философии, социальных и политических наук Кембриджского университета (Великобритания)

В числе выпускников такие известные персоналии, как Денис Монастырский (Министр внутренних дел), Михаил Федоров (Министр цифровой трансформации), Роман Лещенко (Министр аграрной политики и продовольствия), Наталья Науменко (Государственная миграционная служба Украины, первый заместитель председателя), Виталий Василик (заместитель Министра юстиции), Евгений Енин (первый заместитель министра внутренних дел) и др.

Выпускники Сингапурской школы государственного управления получают новые полезные связи и знакомства, обмен опытом, возможности для реализации собственных проектов, преимущественное право на участие в курсах по жестким отбором участников (Школа министров и т.д.), возможность приобщаться к закрытых мероприятий КШДУ, возможность приобщиться к общей учебной поездки в Сингапур, яркие выпускные, форумы и нетворкинг встречи.