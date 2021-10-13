Украинской власти надо понять, куда она ведет страну. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

Политик обратил внимание на тот факт, что торговый оборот Украины с Россией «растет из года в год – мы торгуем всем: начиная от товаров оборонной промышленности, заканчивая конфетами».

«Теперь объясните мне, почему с РФ можно торговать чем угодно, кроме газа, который власть принципиально не покупает дешево у РФ, а покупает дорого в Европе? Чтобы тешить свой «патриотизм» за счет кошелка простых украинцев? Вы верите, что все это просто так? Конечно, не просто так! На волне патриотизма власть начала закупать газ в Словакии, которая никогда не была экспортером «голубого» топлива», добавила свой процентик и продает его народу. Мы – партия «ОПЗЖ» – говорим: «Давайте у русских покупать газ по 175 долл.!». А «зеленые» говорят: «Зачем, если мы покупаем его по 300 долл.?..». Ни Словакия, ни Швейцария, у которой мы якобы покупаем газ, его не добывают! Вот таким методом обманутыми остаются 40 миллионов людей. У меня вопрос: где открытые уголовные дела?» – возмутился Рабинович.

По его мнению, если Украина принимает решение не торговать с Россией, тогда нужно разорвать торговые отношения. Политик считает, что это будет честно и порядочно!

«Но мы же «оборонкой», конфетами, металлом, аммиаком торгуем, а газом – нет. Я так считаю: нужно отрубать руки тем, кто торгует газом по нерыночным завышенным ценам. Вы хотите обороноспособность страны укреплять? Так сэкономьте, купите у РФ газ по 175 долл. вместо 300 долл. в Европе, а разницу раздайте пенсионерам и закупите оружие. А если вы вместо 175 долл. заставляете народ покупать по 375 долл. и разницу кладете себе в карман, то обороноспособность этим вы уж точно не укрепляете…», – подчеркнул Рабинович.

Нардеп уверен, что «Россия заключит новый контракт по транзиту газа в Европу».

«Более того, я считаю, что это будет самый выгодный для Украины контракт! Но для этого нужно, чтобы партия ОПЗЖ победила на выборах… А с кем Россия, простите, будет заключать договор? С Парубием? С Зеленским? С кем?! Весь мир построен на экономике. У нас удивляются, как так – Венгрия заключила прямой контракт на поставку газа из РФ. А чему удивляться? Венгры посчитали, что могут хоть два доллара, но сэкономить, и сознательно пошли на это, потому что их власть защищает интересы своих граждан, и это нормально! И украинская власть обязана думать о своих национальных интересах и интересах собственных граждан. Ни Великобритания, у которой мы покупаем прогнившие лодки по завышенным ценам, ни любая другая страна не будет думать о нас! Поэтому, давайте уже прекращать болтать, перестраивать всю страну в угоду «иностранного дяди», а вернемся к построению успешной экономики и договоримся с россиянами о покупке газа по 175 долл., и это будет высшим проявлением патриотизма!», – резюмировал Вадим Рабинович.