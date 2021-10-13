Срок запуска Бюро экономической безопасности Украины перенесен на 25 ноября, Кабинет Министров еще предстоит утвердить ряд постановлений и распоряжений.

О том, что уже сделано для запуска БЭБ, и что еще нужно сделать, сообщила Анна Майборода на своей странице в Фейсбук.

Так, 12 октября состоялось заседание РГК Бюро экономической безопасности Украины. На заседании рассматривали регламент работы РГК. По некоторым пунктам, взяли тайм аут до следующего заседания. Обсуждали организационные и текущие вопросы работы совета.

Уже созданы каналы для коммуникации - фб страница РГК и адрес для переписки.

Об общей ситуации с формированием и запуском работы БЭБ:

1. Пока не имеет помещения для размещением БЭБ.

Есть требования к помещению и оборудованию, где Спецсвязь - одна из главных. Такое помещение есть. Было бы уместным, не тратя времени, денег налогоплательщиков на оборудование и ремонт, принять мудрое государственное решение и передать помещения БЭБ, которое станет его домом.

2. КМУ, уже утвердил Положение о Бэб и определил его предельную численность.

Центральный аппарат - 700 человек, из которых госслужащих - 680 и территориальные органы - 3300 человек, из них госслужащих - 3070. Представительства БЭБ должны быть созданы в каждом регионе Украины.

3. Кабинет Министров еще предстоит утвердить ряд постановлений и распоряжений.

4. Ожидаем принятия Верховной Радой во втором чтении Проект Закона №3959-1.

5. Есть вопросы, относительно финансирования БЭБ в бюджете 2022 года.

Бэб, должен консолидировать в себе все задачи, которые до этого возлагались на налоговую милицию и экономические блоки СБУ и Нацполиции. Несмотря на будущие изменения и сокращения функций, финансирование на 2022 год у вышеупомянутых органов не уменьшается. А расходы для финансирования Бэб - самые маленькие среди органов власти, которые выполняют правоохранительную функцию. Даже меньшие, в пересчете на одного работника. И если, есть решение о запуске единого органа, ответственного за экономическую безопасность страны, где главным является аналитика, то нужно набрать квалифицированные кадры, обеспечить конкурентоспособное финансовое и организационное их обеспечение. Это действительно важно. И здесь речь не идет о закупке носков, как когда-то было).

6. Все ожидают начала проведения конкурсов и начала работы Конкурсной комиссии. Ждем утверждения положения конкурса, квалификационных требований и официальной информации на сайте КМУ. Обязательно буду информировать сообщество на своей странице и призывать подаваться на конкурс.

Одной из главных задач создания БЭБ, Анна Майболрода называет улучшение бизнес-климата в Украине, улучшение инвестиционной привлекательности, нивелировать риски для легальной экономической деятельности, и это взятые Украиной обязательства перед международными партнерами, МВФ и украинским бизнесом, который до сих пор кошмар.

"Было бы уместным, не затягивать процесс, а быстро принять решение нужны для запуска БЭБ, чтобы 25 ноября было действительно стартом его работы. Тогда, появится масса возможностей у правоохранительных органов, уделить больше внимания своим профильным направлениям, вместо создавать офисы с несвойственными функциями", - подытожила Майборода.