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Ныне кандидат от «Слуги народа» Виталий Войцеховский строит свою пиар-кампанию вокруг бассейна в Золотоноше. Поговаривают, что на его открытие планирует приехать лично президент Зеленский.
Но известно ли Зеленскому, что бассейн этот стоит вовсе не 12 миллионов, как это презентуют ему. А целых 22,5 миллионов! Еще раз. 22 млн грн. за бассейн! Попробуем разобраться, почему так.
В этом нам помогут судебные постановления Приднепровского райсуда Черкасс 2017-2019 годов.
В 2016 году Золотоношский городской совет заключил договор на строительство крытого бассейна гимназии им. С. Д. Скляренко. Общая стоимость работ по договору – 7,53 миллиона гривен. Работы должны были завершить до конца 2016 года.
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На основании актов выполненных работ городской совет оплатил подрядчику всю сумму. Однако, по факту работы не были выполнены и завершены вовремя.
Сроки завершения решили подвинуть на 60 дней (до февраля 2017 года), однако и в эти сроки завершить работы не успели.
В апреле 2017-го Департамент защиты экономики начал расследование в растрате бюджетных средств (номер дела №12017250000000139). В ходе расследования полиция установила, что часть документов поддельная!
Несмотря на уголовное дело, городской совет решил выделить на завершение ремонта еще 3 миллиона гривен. Таким образом общая стоимость объекта выросла до 10,5 млн грн.
Но даже после этого работу не смогли завершить ни в 2017, ни в 2018, ни в 2019, ни в 2020 годах. То есть 10,5 млн грн для этого оказалось мало.
Запустить процесс удалось лишь в этом году. Но это стоит бюджету еще 12 миллионов!
Вряд ли президент в курсе. Вполне возможно, что 12 миллионов это вся цена. А как насчет 22,5 млн грн?
Все становится понятно, когда немного поинтересуется биографией Войцеховского. Городского головы Золотоноши и кандидата от Слуги народа. Это тот самый персонаж, который присвоил 15 миллионов на коллекторе, 3 миллиона на свалке.
Что мешало ему взять еще пару миллионов и из бассейна? По нашей информации, Войцеховский и его окружение присвоили не менее 7 миллионов во время ремонта.
Теперь ясно, почему его не могли завершить целых 5 лет?
Господин Президент, а сколько из 12 миллионов еще сможет «прикарманить» ваш кандидат?