Сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", в день саммита "Украина - ЕС" масштабную акцию с целью привлечь внимание гостей саммита Украина-ЕС к нарушению свободы слова в Украине.

Представители незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским медиа расположились на нескольких локациях: вдоль Бориспольского шоссе и в Мариинском парке, пишет 112ua.tv

На одной из локаций - Бориспольском шоссе, по которой участники саммита ехали из аэропорта, десятки журналистов развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний", "112 Украина", NewsOne, ZIK, незаконно закрыты властью. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов были заклеены рты. В Мариинском парке также присутствовали десятки сотрудников медиа.

Стоит отметить, что в Киеве повсеместно срывали и уничтожили борды с обращением к участникам саммита Украина - ЕС от журналистов незаконно закрытых медиа - "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний", "Страна.ua" и "Шарий.net" - с требованием защитить свободу слова.

Политолог Сергей Годный, который пришел поддержать журналистов заявил, что что сегодняшняя акция - это попытка привлечь внимание европейского сообщества на наступление на основополагающие конституционные права украинцев.

"Так не может быть в европейском государстве в 21 веке. Это невозможно прикрывать какими-то манипулятивными дефинициями о дезинформации или что-то в конце концов. Это правда, которую европейские чиновники, если они в действительности наши партнеры, должны обеспечить для наших сограждан. Я лично считаю, что свобода слова и перспектива украинского государства они просто неразрывно связаны, должен быть плюрализм мнений, а если в Украине насаждается цензура, то это не демократия, тогда это уже совсем другая формация государственная и об этом тоже нужно говорить откровенно. Если европейцы хотят видеть Украину государством где все цензурированное, где нет инакомыслия, поэтому нам не путь в Европу, возможно у нас другая должна быть перспектива", - подчеркнул политолог.

В свою очередь публицист Денис Жарких, который также присутствовал на митинге отметил, что СМИ существуют для того, чтобы наладить диалог в обществе, но власть закрывает рот независимым медиа, и Европа должна обратить на это внимание.

"Свобода слова — это основоположные ценности, мы же как раз существуем для того, чтобы был диалог с разными людьми, с разными позициями. Но ничего подобного, нас обвиняют, с нами не могут спорить, с нами не собираются разговаривать, нас обвиняют совершенно без всяких причин, что мы пропаганда, что мы почему-то говорим неправильные нарративы. В любом случае можно сказать на любого человека, что вы говорите брехню, что вы говорите какую ту пропаганду, то есть спорить не надо, надо давить, давить. Это в центре Европе у нас получается государство само по себе тоталитарное, то есть государство там на 100 на 70 лет назад. Этого не должно быть, Европа не должна демонстрировать двойные стандарты, потому что если свобода слова, то она для всех. Пропаганда НАТО - это не пропаганда, пропаганда ЕС - не пропаганда? В конце концов пропаганда здорового образа жизни и вакцинации — это не пропаганда? Я понимаю, что в Европе есть поддержка у нас и очень важно, чтоб нас услышали в Европе и во всем мире", - добавил публицист.

А доктор юридических наук, академик Виталий Журавский, также присутствующий на акции подчеркнул, что власти так и не смогли предоставить доказательства, которые аргументировали бы закрытие трех независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK.

"Когда Зеленский кричит "Почему нас не принимают в Европу?" Да не примут нас туда до того времени, пока у нас будут преследовать журналистов. Вы спросите любого европейского парламентария - Германии, Франции, Австрии - возможно ли закрытие без суда и следствия СМИ? Нет!", - заявил Журавский.

Он напомнил, что ранее власть обещала предоставить предоставить доказательства для закрытия "112 Украина", NewsOne и ZIK, но так и не сделала этого.

"Я часто был на прямых эфирах каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. И ведущие никогда не нарушали законодательство. Никогда! А если есть претензия к гостю например, то нужно открывать дело в отношении его. Но я еще не слышал, чтобы было открыто хоть одно дело против гостей, которых приглашали. А приглашали тех, кто представлял разные политические взгляды", - подчеркнул он.

Руководитель молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Артем Марчевский поддержал присутствующих и заявил, что нигде в цивилизованном мире нельзя закрывать телеканалы из-за того, что они выражают иную точку зрения от общепринятой государством.

"Мы постоянно коммуницируем с депутатами Европарламента, с разного калибра политиками европейскими и, в принципе, мировыми. Когда мы рассказываем им, как здесь реально обстоят дела со свободой слова, у них конечно накатывает ужас, они не понимают, как такое в принципе возможно? Мы же вроде географически в Европе, а ментально мы еще какие-то туземцы. Нигде в цивилизованном мире нельзя закрыть телеканалы просто потому что он не нравится президенту или каким-то министрам, или Верховной Раде. Нельзя закрыть телеканал только потому что он говорит другую точку зрения от общепринятой государством", - отметил он.

Марчевский также добавил, что Зеленский за свои действия заслуживает импичмента.

А дипломат и политический консультант Андрей Телиженко, выступая на акции отметил, что ситуацией со свободой слова в Украине интересуются немало правительств европейских стран, поэтому чем сильнее власть президента Владимира Зеленского будет давить на оппозиционные средства массовой информации, тем больше к ней будет возникать вопросов с их стороны.

Напомним, в день саммита журналисты "Першого Незалежного" с 9:00 до 12:00 провели спецэфир, посвященный событиям саммита Украина-ЕС. В прямом эфире транслировалась акция протеста журналистов и сможем пообщаться с ними в прямом эфире.

Журналисты незаконно закрытых медиа хотели обратить внимание международных партнеров на то, что в последнее время в Украине наблюдается сворачивание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется исключительно на оппозиционные СМИ, и главное – во внесудебном преследовании СМИ, находящихся в оппозиции к действующей власти.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (через решение Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.uа" и "Шарий.net".

Не меньшую обеспокоенность вызывают провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды.

Сегодня действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ. Также только за последние несколько месяцев Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, приведшими к закрытию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и назвало это решением, противоречащим международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Хуртадо от 24 августа 2021 г.).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Хан от 21 июня 2021 г.), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняющих общественное недоверие к институтам".

В свою очередь докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине, и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека работает, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 г.).

Президент Freedom House Майкл Абрамовитц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором отметил, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 г.).

Иными словами, по нашему мнению, в Украине налицо сворачивание свободы слова. В связи с этим мы пользуемся этой возможностью, для того чтобы привлечь ваше внимание к этим крайне тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда ранее, нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между различными регионами. Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в том числе оппозиционных к действующей власти, в этом смысле является прямым путем к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины.

Напомним, в понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к Государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого, сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.