Писатель, публицист Константин Матвиенко рассказал, кто был самым интеллектуальным президентом Украины, а также отметил, что при Кучме Национальная академия наук начала выветриваться.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих».

«По-моему, самым интеллектуальным украинским президентом был Леонид Кучма. Если вы его сравните с Януковичем или Кравчуком. У Януковича высокий уровень IQ, но попробуйте его назвать интеллектуальным президентом», - отметил Матвиенко.

По словам эксперта, Кучма имел качественное образование и вращался в среде молодой инженерной интеллигенции.

«Не зря он пел под гитару, это же оттуда, то есть это со студенческих посиделок, советских кухонь и там, где говорили о разных вещах, включая современные на то время теории мироздания», - подчеркнул Матвиенко.

Как отметил эксперт, во времена Кучмы в Академии наук Украины интеллектуальная среда выветривалась: молодые ученые уезжали за границу, а старые ученые держались за свои места и невысокие заработные платы.

«Постепенно Академия наук перестала быть центром интеллектуального сообщества Украины», - сказал Матвиенко.

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