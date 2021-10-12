Писатель, публицист Константин Матвиенко рассказал, кто был самым интеллектуальным президентом Украины, а также отметил, что при Кучме Национальная академия наук начала выветриваться.
Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих».
«По-моему, самым интеллектуальным украинским президентом был Леонид Кучма. Если вы его сравните с Януковичем или Кравчуком. У Януковича высокий уровень IQ, но попробуйте его назвать интеллектуальным президентом», - отметил Матвиенко.
По словам эксперта, Кучма имел качественное образование и вращался в среде молодой инженерной интеллигенции.
«Не зря он пел под гитару, это же оттуда, то есть это со студенческих посиделок, советских кухонь и там, где говорили о разных вещах, включая современные на то время теории мироздания», - подчеркнул Матвиенко.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Самолет рухнул недалеко от школы, дома и машины в огне: появились данные о жертвах
Вернувшийся на сцену подопечный Кузьмы получил "оплеуху" на шоу "Співають всі": "Валерия намного сильнее"
В транспорт будут пускать только привитых: в Кабмине готовят новые ограничения
Взрыв прогремел в жилом доме, срочно съехались все службы: известно о пострадавших
Как отметил эксперт, во времена Кучмы в Академии наук Украины интеллектуальная среда выветривалась: молодые ученые уезжали за границу, а старые ученые держались за свои места и невысокие заработные платы.
«Постепенно Академия наук перестала быть центром интеллектуального сообщества Украины», - сказал Матвиенко.
Как сообщала Politeka, Александр Кочетков рассказал о странных стечениях обстоятельств в гибели нардепа Полякова.
Также Politeka сообщала, что Себастьянович рассказал о проблемах нашей налоговой системы.