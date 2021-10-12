Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, почему он считает, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не отсидит весь срок в тюрьме, к которому его приговорили по политическим делам.
Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”
“Мне кажется, что думать, что Саакашвили отсидит все сроки и проведет все это время в тюрьме — можно про Навального так. Но не про Саакашвили, не про Грузию… Я все-таки надеюсь, что в отличие от России Грузия — это динамически меняющаяся страна. И мы же понимаем, что как и у Навального, так и у Саакашвили — это приговор не уголовный. Приговор не за реальное преступление. Трудно поверить, что тот же Навальный у нас экстремист”, - сказал Гайдай.
По его словам, это политически мотивированные приговоры, которые спровоцировала власть Грузии и России.
“Для того чтобы устранить того, кого они боятся как политического конкурента. Но если в России авторитарная власть существует вот уже более 20 лет и в общем-то нет никаких перспектив ее смены, то у Грузии ситуация немножко другая. Здесь тоже власть захвачена одним-единственным олигархом, даже я бы сказал, российским олигархом, это Бидзина Иванишвили. Но такой покорной поддержки, как в России Путина, у населения там нет”, - добавил Сергей Гайдай.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Оборвалась жизнь знаменитого советского актера: ушел слишком быстро и безжалостно
Кароль устроила романтичную прогулку с парнем, за которого "хочет" замуж: "Как пан и панночка"
Mercedes смяло от удара в микроавтобус, всё закончилось печально: кадры тройного ДТП под Одессой
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Как сообщала Politeka, Вадим Трюхан отметил, что, скорее всего, власть знала о намерении Саакашвили, и решила ему не мешать.
Также Politeka сообщала, что Майнина заявила, что перспективы Саакашвили в Грузии уже вполне решены.