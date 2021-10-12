В Киеве состоялась пресс-конференция Национального Корпуса о репрессиях против ветеранов и патриотов, на которой участники мероприятия обсудили дела репрессированных ветеранов и указали на их фабрикацию.
Об этом сообщается на официальном сайте Национального Корпуса.
«Участники мероприятия публично заявили о заказном характере политических дел и откровенные преследования членов различных патриотических организаций и всего ветеранского движения. Всё это является репрессивной деятельностью, которую сегодня власть развернула против активного проукраинского сообщества», - говорится в публикации.
На сайте сказано, что модератором встречи стал руководитель киевской ячейки Национального Корпуса Сергей Тамарин, который вместе с адвокатом Эдуардом Вербинцем рассказали о делах репрессированных Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша и указали факторы, которые указывают на сфабрикованность этих дел.
«К участию в мероприятии среди других присоединились правозащитники заключенных ветеранов и патриотов Эдуард Вербинец, Виталий Коломиец и Андрей Наход, рассказав о деталях возбужденных уголовных производств», - подчеркивается в публикации.
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Как отмечается в публикации, пресс-конференция в общем была посвящена теме репрессивных действий со стороны власти по отношению к ветеранам, общественных деятелей и активистов проукраинской среды.
Как сообщала Politeka, азовцы провели 4-дневную тренировку на полигоне.
Также Politeka сообщала, что ветерана Олега Довбыша отпустили под ночной домашний арест.