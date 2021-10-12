Футуролог, советник Президента Украины (2019 – 2020), директор SingularityU Kyiv Игорь Новиков утверждает, что тренды формируются не среди 50-летних.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

Людям старшего и даже среднего поколения в этом деле приходится преодолевать так называемый внутренний иммунитет – сопротивление к переменам.

«Тренды формируются среди подростков. Факультет Тик-Тока у Поплавского – понятно, это полный трэш. Я за факультет Тик-Тока. Я считаю, что Поплавский – это полный трэш. Но понимать принципы работы с видеоконтентом сейчас для среднестатистического гражданина важнее, чем какое-нибудь природоведение, и более, чем история Средневековья», - говорит он.

Новиков приводит в пример народных депутатов, которых подвело непонимание трендов.

«У нас депутаты, когда пошли сдавать декларации, начали все декларировать криптовалюту. При том проблемы, которые потом у них начались, НАЗК их попросило предъявить эти крипотокошельки, в которых миллиарды долларов. Они этого не предусмотрели. А, биткоин какой-то, обезличенный, все прекрасно – значит, у меня все в биткоинах. Сейчас они не знают, как это разгребать и платят взятки, чтобы от этой проблемы уйти», - отмечает футуролог.

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