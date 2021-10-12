Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный – пишет Знай.юа со ссылкой на сайт ведомства.

В течение 3 кварталов текущего года ГЭИ вынесено более 1400 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер в связи с выявлением нарушений при распространении горючего.



«Среди таких мер - формальная, несоответствие, временная или полный запрет реализации продукции на рынке, изъятие ее из обращения, отзыв и прочее», - детализировал Андрей Малеваный.

Он отметил, что также до конца года запланировано провести экспертизу 362 образцов горючего.

«Ожидаем, что после принятия технического регламента относительно требований к сжиженному газу Госэкоинспекция также получит полномочия для проверки распространителей такой продукции. Для этого ГЭИ направило в Министерство финансов об изменениях бюджетных ассигнований в 2022 году на мероприятия, которые необходимы для проведения испытаний сжиженного газа», - добавил Андрей Малеваный.



